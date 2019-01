Actualidade

O Ministério da Educação vai contratar 200 novos funcionários para dar apoio a crianças com necessidades educativas que frequentem o pré-escolar, anunciou hoje o ministro da Educação no parlamento.

Questionado pelo Bloco de Esquerda sobre a carência de assistentes operacionais nas escolas, Tiago Brandão Rodrigues anunciou a contratação de mais funcionários.

"Tivemos agora autorização para dotar as escolas e serão lançados [concursos para] mais 200 assistentes operacionais para as escolas", afirmou durante a audição parlamentar que hoje decorre na comissão parlamentar de Educação, explicando que estes novos funcionários serão chamados para dar apoio às crianças com Necessidades Educativas Especiais (NEE).