Actualidade

O médio turco Erdem Sen, ex-jogador do Marítimo, é reforço do Desportivo de Chaves até ao final da temporada 2018/19, anunciou hoje o emblema que ocupa o 17.º lugar da I Liga portuguesa de futebol.

"Desejamos a Erdem Sen as maiores felicidades pessoais e profissionais ao serviço do nosso clube", destacou o conjunto de Trás-os-Montes, no seu sítio oficial na Internet.

O jogador de 30 anos, que tem nacionalidade belga e turca, regressa a Portugal após meia temporada ao serviço do Ankaragücü, da primeira divisão da Turquia, depois de entre 2016 e 2018 ter representado o Marítimo.