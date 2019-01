Actualidade

A professora sul-africana suspensa depois da difusão de uma foto com alunos negros e brancos separados na sala de aula contestou hoje a decisão, considerada "ilegal" por um sindicato, que assegura que estavam reagrupados segundo a língua de origem.

O caso, que rapidamente se tornou 'viral' com a difusão da foto em causa, envolvia quatro jovens alunos negros que estavam localizados num canto da sala de aula no centro Laerskool Schweizer-Reneke, longe dos seus colegas brancos.

Elana Barkhuizen, a professora da escola primária em causa, localizada no nordeste da África do Sul, foi entretanto suspensa, tendo hoje reagido pela primeira vez ao caso, recusando as acusações de racismo.