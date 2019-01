Brexit

Portugal apoiaria um pedido do Reino Unido para prolongar o período de negociações do 'Brexit', assim como uma eventual decisão de reverter a saída da União Europeia, afirmou hoje o ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva.

"A saída do Reino Unido da UE é uma má notícia, a saída sem acordo é uma notícia catastrófica. Portanto, compreendemos todas as decisões que o Reino Unido venha a tomar e que signifiquem a reversão ou o prolongamento", disse o ministro na comissão parlamentar dos Assuntos Europeus da Assembleia da República.

"Se o Reino Unido quiser pedir a prorrogação do prazo, esse pedido implica uma posição unânime dos Estados-membros e não será por Portugal que essa concordância faltará [...]. Se decidir a reverter comunicação de saída, também isso não colocará nenhum problema a Portugal", precisou, em resposta a uma pergunta do deputado Carlos Gonçalves, do PSD.