Actualidade

O piloto Miguel Oliveira e a marchadora Inês Henriques, distinguidos há um ano pela Confederação do Desporto de Portugal (CDP) como atletas do ano, estão novamente entre os nomeados, sendo os vencedores anunciados em 30 de janeiro.

O vice-campeão do mundo de Moto2 e o primeiro português a assinar contrato com uma equipa de MotoGP, Miguel Oliveira, que arrecadou o prémio atleta masculino do ano da CDP na última edição (relativa à época de 2017), tem agora como concorrentes Nélson Évora (atletismo), Fernando Pimenta (canoagem), Ivo Oliveira (ciclismo) e João Sousa (ténis).

Já Inês Henriques, que se sagrou campeã da Europa dos 50 quilómetros marcha em 2018, conta com a concorrência de Francisca Laia (desporto universitário/canoagem), Ana Sofia Gonçalves "Fifó" (futsal), Carolina Ferreira (patinagem) e Joana Shencker (bodyboard).