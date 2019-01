Brexit

Os deputados britânicos têm hoje nas mãos uma "decisão histórica" ao decidir o destino do acordo de saída do Reino Unido da União Europeia, afirmou hoje a primeira ministra, Theresa May.

"Podemos decidir que é tudo muito difícil e desistir, seja revogando o artigo 50.º, ou passar a decisão ao povo num segundo referendo", diagnosticou, numa intervenção ao encerrar o último de cinco dias de debate.

May disse acreditar ter "o dever de concretizar a decisão democrática do povo britânico e fazê-lo de uma forma que una de novo o país".