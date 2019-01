Actualidade

O ministro da Cultura e Indústrias Criativas cabo-verdiano, Abraão Vicente, considerou hoje que, a existir um culpado na polémica da retirada de quadros eróticos de uma exposição no parlamento, será o seu ministério.

"Se se está a procurar um culpado nessa polémica, o culpado é quem promoveu a exposição. Neste caso, o próprio Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas que fez a curadoria através da Direção Geral das Artes e Indústrias Criativas", lê-se numa mensagem de Abraão Vicente na sua página na rede social Facebook.

Em causa estão dois quadros de cariz erótico, do artista Tchalê Figueira que estavam expostos no átrio da Assembleia Nacional de Cabo Verde durante as celebrações do Dia da Liberdade, no domingo, e que foram retiradas.