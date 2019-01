Actualidade

Autarcas de seis municípios que integram o Programa da Orla Costeira Caminha-Espinho [POC-CE] consideraram hoje, no parlamento, "inquestionável" a necessidade de medidas preventivas no âmbito das alterações climáticas, criticando a falta de consulta prévia na elaboração do plano.

Numa audição conjunta sobre POC-CE, a requerimento do grupo parlamentar do PSD, na Comissão de Ambiente, Ordenamento do Território, Descentralização, Poder Local e Habitação, foram convidados os nove municípios envolvidos, dos quais marcaram presença seis, designadamente Porto, Póvoa de Varzim, Espinho, Esposende, Vila do Conde e Caminha.

O presidente da Câmara de Póvoa de Varzim, Aires Pereira disse que o plano foi "feito a partir do 'Google'", sem "visita aos locais", e considerou que o POC-CE devia "verter" as posições de "quem está mais próximo do território", desde os autarcas às populações.