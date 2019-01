Actualidade

O cante alentejano foi ouvido na segunda-feira por cerca de 200 pessoas portuguesas e estrangeiras, numa icónica sala de espetáculos de Washington, capital dos Estados Unidos, impressionando os desconhecedores com a harmonia e união de grupo.

O concerto do Rancho de Cantadores da Aldeia Nova de São Bento, no Kennedy Center for Performing Arts, foi uma das ações proporcionadas pelo festival Terras Sem Sombra e pela Embaixada de Portugal, às cerca de 200 pessoas que se juntaram para assistir gratuitamente a uma performance de Património Imaterial da Humanidade.

A comitiva do festival Terras Sem Sombra era uma pequena parte componente do público, constituído, na maioria, por pessoas que não falavam português e não conheciam o Alentejo nem a tradição portuguesa.