A investigadora sérvia Marija Vranic, do Instituto Superior Técnico (IST), venceu o Prémio Científico IBM 2018, pelo estudo sobre a interação entre a luz e a matéria em condições extremas, com possíveis implicações na medicina e na indústria.

O prémio, no valor de 15 mil euros, é atribuído pela IBM Portugal e vai ser entregue na quarta-feira, no IST, em Lisboa, numa cerimónia onde são esperadas as presenças do Presidente do República, Marcelo Rebelo de Sousa, e do ministro da Ciência, Tecnologia e do Ensino Superior, Manuel Heitor, anunciaram o IST e a empresa informática.

O trabalho com o qual a investigadora do Instituto de Plasmas e Fusão Nuclear do IST foi distinguida pode ter implicações futuras na indústria ou na medicina, ao permitir encontrar novas fontes de radiação que permitam obter imagens mais precisas de objetos ou de tecidos e órgãos do corpo.