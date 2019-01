Brexit

O líder do partido Trabalhista britânico apresentou hoje uma moção de censura ao governo, na sequência da derrota no parlamento do acordo de saída do Reino Unido da União Europeia, por uma diferença de 230 votos.

A moção será debatida e votada na quarta-feira, propôs a primeira-ministra, Theresa May.

"Estou satisfeito que a moção seja debatida amanhã [quarta-feira]. Para que esta Câmara [dos Comuns] possa dar o seu veredicto sobre a incompetência deste governo", disse Corbyn.