Brexit

O Governo está a preparar uma campanha de promoção turística dirigida ao mercado do Reino Unido, no sentido de minimizar os eventuais impactos que possam ser causados pelo 'Brexit', avançou hoje a secretária de Estado do Turismo.

"Neste momento está a ser desenvolvido e preparado um projeto para ser apresentado no Reino Unido, para ser implementada uma campanha, muito brevemente, para procurar minimizar o impacto que os vários cenários do 'Brexit' possam ter em Portugal", disse aos jornalistas Ana Mendes Godinho, durante uma deslocação a Monchique, no Algarve.

Naquele concelho da serra algarvia, no distrito de Faro, Ana Mendes Godinho assistiu hoje à assinatura do contrato para o desenvolvimento de programas de turismo de natureza, cultural e criativo, bem como para a recuperação de percursos pedestres e cicláveis afetados pelo incêndio de agosto passado.