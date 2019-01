Brexit

A primeira-ministra britânica prometeu continuar a negociar com os outros partidos soluções para conseguir que o parlamento aprove o acordo para o 'Brexit' se sobreviver a uma moção de censura do partido Trabalhista.

Theresa May delineou esta estratégia após uma maioria de 432 deputados reprovar hoje o acordo de saída do Reino Unido da União Europeia no parlamento britânico contra 202 votos a favor, uma desvantagem de 230 votos, sem que 118 dos votos contra foram de deputados do próprio partido Conservador.

"É claro que a Câmara não apoia este acordo. Mas o voto desta noite não nos diz nada sobre o que ele suporta. Nada sobre como, ou mesmo se, pretende honrar a decisão tomada pelo povo britânico em um referendo que o Parlamento decidiu realizar", disse, após o voto.