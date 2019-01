Brexit

O Partido Democrata Unionista (DUP) e deputados conservadores eurocéticos que rejeitaram hoje o acordo para o 'Brexit' pretendem votar contra a moção de censura do partido Trabalhista, mantendo a primeira-ministra, Theresa May, em funções.

"Vamos votar contra a moção de censura do partido Trabalhista. Nós queremos ver o governo do partido Conservador continuar a avançar com o 'Brexit'. Nunca quisemos uma mudança de governo, queremos uma mudança de política", disse o líder parlamentar do DUP, Sammy Wilson, à BBC.

O acordo de saída do Reino Unido da União Europeia negociado pelo governo com Bruxelas foi reprovado hoje por uma maioria 432 deputados no parlamento britânico contra 202 a favor, uma desvantagem de 230 votos, sendo que 118 dos votos contra foram de deputados do próprio partido Conservador.