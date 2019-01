Actualidade

O primeiro-ministro considerou hoje "um dos maiores mitos urbanos" a ideia da sua alegada proximidade política com o presidente do PSD e afirmou sentir uma deriva para o radicalismo em certos setores da direita portuguesa.

António Costa assumiu estas posições em entrevista concedida em Lisboa ao jornalista Luís Osório, integrada no ciclo de conferências do grupo de turismo "PortoBay", intitulada "30 pessoas e um país", durante a qual se recusou comentar a atual situação interna do PSD.

Questionado como tinha recebido o desafio à liderança do PSD lançado na sexta-feira pelo antigo líder parlamentar social-democrata Luís Montenegro, António Costa disse que não ouviu esse discurso, porque estava "a trabalhar".