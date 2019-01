Brexit

O negociador-chefe da União Europeia para o 'Brexit' advertiu hoje que o risco de uma saída desordenada do Reino Unido "nunca foi tão elevado", pelo que a UE a 27 vai acelerar os preparativos para tal eventualidade.

Num debate no Parlamento Europeu, em Estrasburgo, no dia seguinte ao chumbo do acordo de saída pelo Parlamento britânico, Michel Barnier disse que uma saída ordenada continua a ser "a prioridade absoluta" da UE, que deve todavia preparar-se para o cenário que sempre quis evitar, o de um "não acordo", cada vez mais provável.

Na terça-feira, os deputados britânicos rejeitaram o acordo negociado pela primeira-ministra Theresa May para a saída do Reino Unido da UE, numa votação que o negociador-chefe da UE para o 'Brexit' considerou "clara como água", já que o acordo teve 432 votos contra e apenas 202 a favor.