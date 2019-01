Actualidade

A exposição sobre obras públicas em Angola e Moçambique, no período colonial, que é inaugurada na quinta-feira, em Lisboa, "é uma grande montra do trabalho que faz o Arquivo Histórico Ultramarino", disse a diretora desta entidade.

Ana Canas, diretora do Arquivo Histórico Ultramarino (AHU), falava à agência Lusa a propósito da exposição "Colonizando África: Relatórios das Obras Públicas em Angola e Moçambique (1875-1975)", coordenada pela arquiteta Ana Vaz Milheiro, e que é inaugurada na quinta-feira.

"Desde a transição da tutela do AHU - do Instituto de Investigação Científica Tropical para a Direção-Geral do Livro, Bibliotecas e Arquivos (DGLAB), em agosto de 2015 -, o AHU faz esta primeira exposição que permite mostrar o tipo de documentação que tem, neste caso, sobretudo relacionada com as obras públicas nas antigas colónias portuguesas, incidindo em Angola e Moçambique", disse Ana Canas.