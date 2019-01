Brexit

A libra esterlina subia hoje no mercado britânico 0,19% face ao euro e ao dólar depois de a Câmara dos Comuns ter recusado com maioria o acordo do 'Brexit' negociado entre Londres e Bruxelas.

A moeda britânica também subiu na noite de terça-feira depois da histórica votação e hoje manteve a tendência.

A libra subia 0,19% face à divisa europeia para 1,1291 euros e 0,19% face à moeda dos Estados Unidos para 1,2885 dólares.