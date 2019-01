Actualidade

Os procuradores do Tribunal Penal Internacional (TPI) vão recorrer da absolvição do antigo Presidente da Costa do Marfim Laurent Gbagbo, segundo um documento do tribunal citado pela agência France-Presse.

"A acusação (...) determinou a sua intenção de apresentar recurso da decisão de absolvição de Laurent Gbagbo", refere o texto.

Os juízes do Tribunal Penal Internacional (TPI) absolveram, na terça-feira, os antigos Presidente e ministro da Juventude da Costa do Marfim Laurent Gbagbo e Charles Blé Goudé de crimes cometidos na sequência das eleições de 2010.