Brexit

O primeiro vice-presidente da Comissão Europeia, Frans Timmermans, e o eurodeputado conservador britânico Syed Kamall protagonizaram hoje um momento "musical" no debate sobre o 'Brexit' em Estrasburgo, recorrendo a Rolling Stones e Eagles para defender pontos de vista opostos.

Num debate no Parlamento Europeu no dia seguinte à rejeição do acordo de saída do Reino Unido da UE pelo Parlamento britânico, Syed Kamall, co-líder da bancada dos Conservadores Europeus, expôs o que considerou serem as principais razões que levaram a Câmara dos Comuns a chumbar de forma clara o acordo, destacando a questão do chamado 'backstop', o mecanismo de segurança que impõe uma união aduaneira temporária até que seja encontrada uma solução para a questão da fronteira entre Irlanda e Irlanda do Norte.

Segundo Kamall, em Westminster muitos deputados "estão preocupados pelo facto de os Tratados da UE preverem uma cláusula de saída, a nível do artigo 50", mas receiam que, no quadro do 'backstop', o Reino Unido fique retido indefinidamente na União Aduaneira, "talvez para sempre".