Brexit

A Comissão Europeia reiterou hoje que aguarda o próximo passo dos "amigos britânicos" sobre a saída da União Europeia (UE), o que estimou ter no início da próxima semana, mas avisou que o "tempo está a esgotar-se".

"O tempo está quase a esgotar-se [...] e, de momento, não há mais que possamos fazer. Aguardamos que o Reino Unido diga quais serão os próximos passos", disse aos jornalistas o porta-voz da Comissão Europeia, Margaritis Schinas, em Bruxelas.

Questionado insistentemente sobre qual será a postura da Comissão após a rejeição, na terça-feira à noite, na Câmara dos Comuns, do acordo de saída da UE negociado pela primeira-ministra Theresa May com Bruxelas, o responsável vincou que "não se sabe o que esperar do Reino Unido".