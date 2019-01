Actualidade

A Assembleia Legislativa da Madeira aprovou hoje o Decreto Legislativo Regional que fixa em 615 euros a retribuição mínima mensal para vigorar na região com efeitos a partir de 01 de janeiro.

O diploma foi aprovado pelos deputados do PSD, CDS-PP, JPP, PS e BE e teve a abstenção do PCP, PTP e do deputado não inscrito.

"Este novo valor representa um aumento de 3,9% (mais 23 euros) relativamente ao valor definido para a região em 2018 [592 euros]", disse a secretária regional da Inclusão e dos Assuntos Sociais, salientando que o mesmo representa "um aumento percentual de 2,5% em relação ao que vigora no continente português".