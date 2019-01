Actualidade

Mais de duas dezenas de filmes portugueses e uma coprodução portuguesa estão na programação da 48.ª edição do Festival Internacional de Cinema de Roterdão, que começa na próxima semana, na Holanda, e inclui uma retrospetiva do realizador Edgar Pêra.

Na secção Bright Future serão exibidos "Anteu", de João Vladimiro (em competição pelo prémio Amondo Tiger Short), "Alva", de Ico Costa, "Bring me the head of Carmen M.", de Felipe Bragança e Catarina Wallenstein, e a coprodução portuguesa "Terril", de Bronte Stahl, de acordo com a programação completa do festival, hoje divulgada.

A secção Voices Short integra "Casa de Vidro", de Filipe Martins, e a Perspectives inclui "Diamantino", de Gabriel Abrantes e Daniel Schmidtt, e "KINOMARA - Cinema fora de órbita", de Edgar Pêra.