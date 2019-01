Actualidade

Um requerimento para a audição dos ministros da Administração Interna e das Finanças na Assembleia da República foi hoje aprovado, por maioria, no âmbito da apreciação parlamentar de sete diplomas setoriais da descentralização de competências para as autarquias.

A proposta do CDS-PP requer a audição dos ministros Eduardo Cabrita e Mário Centeno, da Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP), da Associação Nacional de Freguesias (Anafre) e dos presidentes das áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto e das Comunidades Intermunicipais (CIM).

As audições, aprovadas com a abstenção do PS, na comissão de Ambiente, Ordenamento do Território, Descentralização, Poder Local e Habitação, realizam-se no âmbito da discussão de propostas de alteração do CDS-PP relacionadas com a apreciação parlamentar de sete diplomas setoriais da transferência de competências para autarquias e entidades intermunicipais.