Actualidade

Por estes dias, na Gorongosa, Afonso Dhlakama permanece presente por todo o recinto do 6.º Congresso da Resistência Nacional Moçambicana (Renamo), principal partido da oposição em Moçambique, apesar de ter morrido há oito meses.

A imagem do ex-presidente numa tarja saúda quem à tenda gigante montada para o magno encontro do partido, um congresso "singular", porque é o primeiro depois da morte "do pai da democracia", referiu Ossufo Momade, no discurso de abertura, na terça-feira.

O discurso homenageou Dhlakama, assim como os cânticos o evocaram, coreografados com fotos do líder histórico da Renamo que cada qual empunhava e acenava ao ritmo da música.