Actualidade

O Governo está em negociações com a companhia aérea irlandesa Ryanair com vista a aumentar ligações aéreas com a Alemanha, afirmou hoje no parlamento o ministro Adjunto e da Economia, Pedro Siza Vieira.

"A Alemanha é um grande emissor de turistas e nós temos uma muito baixa penetração nesse mercado", justificou Pedro Siza Vieira, referindo-se à necessidade de encontrar destinos alternativos ao Reino Unido, face à possível saída do país da União Europeia ('Brexit') sem acordo.

Referindo a importância de combater fatores de sazonalidade, o governante afirmou que Portugal está a aumentar a capacidade aérea "muito significativamente" para a Alemanha, "em 41%", no inverno.