Montijo

O Chefe do Estado-Maior da Força Aérea, general Manuel Rolo, disse hoje que a reorganização das esquadras na sequência da construção do aeroporto complementar no Montijo implicará a transferência de entre 600 a 800 militares e famílias.

Segundo o plano previsto, a deslocalização de esquadras para outras bases implicará movimentar "mais de 10% do efetivo da FAP, entre 600 a 800 militares", disse o general Manuel Rolo, em declarações à Lusa, no final de uma audição parlamentar destinada a prestar esclarecimentos sobre as implicações da construção de um aeroporto civil na base militar do Montijo.

Um novo aeroporto no Montijo não irá prejudicar a atividade operacional e as missões da Força Aérea, assegurou o general Manuel Rolo perante os deputados, acrescentando que os "incómodos" decorrerão mais a nível interno, com a deslocalização, que espera para breve, da Esquadra 101 [aeronaves Epsilon, que servem missões de instrução elementar e básica da FAP] da base n.1, Sintra, para a base n.11, em Beja.