Actualidade

O presidente do Governo dos Açores, Vasco Cordeiro, anunciou hoje na cidade da Horta uma alteração do escalão inicial da remuneração complementar, que irá garantir aos funcionários públicos regionais com ordenado mais baixo um aumento de 62 euros mensais.

"O Governo [Regional] vai avançar para a alteração do escalão inicial da remuneração complementar, de forma a alargar o primeiro escalão da remuneração complementar, que beneficiam de 100% da remuneração complementar, para abranger os rendimentos até 635 euros por mês", adiantou o chefe do executivo açoriano, falando numa cerimónia no hospital da Horta, na ilha do Faial.

Com esta decisão, os funcionários públicos com menos rendimento, precisou, irão beneficiar de um "aumento significativo da sua remuneração", beneficiando na totalidade do aumento de 12% da remuneração complementar.