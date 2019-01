Actualidade

O candidato do Partido Popular, Juan Manuel Moreno, foi investido hoje em Sevilha presidente da Junta da Andaluzia, pondo fim, com a ajuda da extrema-direita, ao domínio de 36 anos do PSOE na maior Comunidade Autonómica de Espanha.

Os 59 votos do Partido Popular (PP, direita), Cidadãos (direita liberal) e Vox (extrema-direita) deram a maioria absoluta que o candidato precisava, num total de 109 deputados regionais do parlamento andaluz, para ser eleito à primeira volta.

O resultado da votação deverá ser sancionado na quinta-feira pelo rei Filipe VI e Moreno irá tomar posse do cargo na próxima sexta-feira, numa cerimónia em Sevilha onde também vão estar presentes o presidente do Partido Popular (PP, direita), Pablo Casado, e o ex-primeiro-ministro espanhol e ex-presidente do PP, Mariano Rajoy.