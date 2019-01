Actualidade

O primeiro-ministro insistiu hoje que é sua vontade manter a atual solução governativa na próxima legislatura, independentemente dos resultados eleitorais, mas advertiu para os riscos de uma excessiva dispersão de votos à esquerda em benefício da direita.

António deixou este aviso na sua primeira intervenção, durante um almoço promovido pela Associação 25 de Abril e pela revista "Ânimo", que é dirigida pelo antigo assessor de imprensa do Grupo Parlamentar do PS António Colaço.

O presidente da Associação 25 de Abril, Vasco Lourenço, num breve discurso, referiu que quer que o PS vença as próximas eleições legislativas, mas não com maioria absoluta, de forma a permitir que a atual solução política de Governo minoritário socialista, com suporte parlamentar do Bloco, PCP e PEV, se mantenha na próxima legislatura.