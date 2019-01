Actualidade

A leitura do acórdão de três funcionários de uma repartição de finanças de Lisboa, acusados de corrupção por alegadamente passarem informações confidenciais a outros oito arguidos, a troco de 1,4 milhões de euros, foi adiada para fevereiro.

A sessão estava marcada para sexta feira, 18 de janeiro, no Tribunal Central Criminal de Lisboa, mas o coletivo de juízes adiou a leitura do acórdão em um mês, para as 14:00 de 18 de fevereiro, disse hoje à agência Lusa fonte judicial.

Entre os arguidos há - além dos funcionários das finanças - dois advogados, um engenheiro, dois técnicos oficiais de contas, um comercial, um gráfico e uma colaboradora de um banco que, no âmbito das respetivas funções, obtinham, através dos três funcionários da Autoridade Tributária, elementos pessoais, patrimoniais, bancários e fiscais de terceiros, a troco de dinheiro.