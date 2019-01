Actualidade

A ministra do Ambiente angolana, Paula Francisco, defendeu hoje, em Luanda, a necessidade de um novo pacote legislativo para combater os crimes ambientais no país, tendo em conta que as leis atuais, de 1998, estão desajustadas da realidade.

Ao intervir no simpósio subordinado ao tema "Uma Introdução ao Crime Contra à Vida Selvagem", Paula Francisco indicou que não se deve apenas multar os infratores, como acontece atualmente, mas levá-los à justiça "para desencorajar as ações que coloquem em causa o equilíbrio ambiental".

A governante angolana indicou que a atual lei não responde, em alguns aspetos, à proteção do meio ambiente, colocando em causa todas as ações desenvolvidas para se evitar práticas atentatórias contra o meio ambiente.