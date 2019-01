Actualidade

A transportadora aérea angolana TAAG vai negociar o fornecimento de novas aeronaves a partir de 2020 com a Boeing e a Bombardier, no âmbito do processo de renovação da frota, conforme despacho presidencial consultado hoje pela Lusa.

De acordo com o documento, de 14 de janeiro, o Presidente angolano aprovou o plano de reestruturação e modernização da frota daquela transportadora aérea estatal, autorizando o ministro dos Transportes a "celebrar contratos de compra e venda de aeronaves com as empresas Boeing e Bombardier".

O despacho autoriza ainda o ministro dos Transportes a "desencadear os instrumentos para estruturar e montar a operação de financiamento para a aquisição das aeronaves" e a "negociar o refinanciamento de duas aeronaves Boeing 777-300 ER", adquiridas pela TAAG nos últimos anos.