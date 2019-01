Actualidade

Os hotéis do Algarve registaram, em novembro passado, 162 mil hóspedes e 687.000 dormidas, valores que representaram subidas homólogas de 5,7 e 6,6% respetivamente, destacou hoje a Região de Turismo algarvia.

A Região de Turismo do Algarve (RTA) citou os dados anunciados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) sobre a atividade turística em novembro de 2018 e salientou que, à semelhança do que aconteceu no conjunto nacional, "no Algarve, as dormidas dos não residentes voltaram a crescer em novembro (+5,7%), após sete meses seguidos com reduções".

Este valor supera a média nacional (+2,2%) e foi alcançado com os contributos "do Reino Unido (+15,3%) e de Espanha (+21,4%), dois dos maiores emissores de turistas para o destino", congratulou-se a RTA num comunicado.