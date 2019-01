PSD

O ex-líder do PSD Luís Filipe Menezes defendeu hoje, numa missiva endereçada ao presidente da mesa do conselho nacional, que a votação de quinta-feira deve ser secreta porque "decisões de braço no ar" deixarão suspeitas sobre eventuais pressões.

"Quanto ao caminho a seguir para apurar uma solução final, solicito a V. Exa que evite todas as manobras dilatória ou construídas em laboratório jurídico, que possam abrir uma querela à volta de um dogma inquestionável. A decisão, seja ela qual for, deve ser deliberada por sufrágio secreto e universal", escreve Menezes no documento a que a agência Lusa teve acesso.

Para o conselheiro nacional do PSD, "uma questão é certa, decisões de braço no ar, do tempo antes da 'perestroika', farão com que fiquem sempre suspeitas sobre as pressões que um poder instituído sempre tem sobre quem de si depende".