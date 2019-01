'Brexit'

O ministro dos Negócios Estrangeiros reforçou hoje que os cidadãos britânicos residentes em Portugal podem estar "tranquilos", assim como os turistas, e mostrou-se certo de que "haverá igual atitude" do "velho aliado britânico".

"As medidas relativamente aos cidadãos britânicos residentes em Portugal podem resumir-se numa frase: estejam tranquilos, todos os vossos direitos estão respeitados e temos a certeza que haverá igual atitude do lado do nosso velho aliado britânico", afirmou o ministro dos Negócios Estrangeiros.

Augusto Santos Silva falava no final da reunião extraordinária da Concertação Social, que teve como ponto único de agenda as "Medidas de Preparação e Plano de Contingência para a saída do Reino da União Europeia ['Brexit'].