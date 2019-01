Actualidade

O português Rui Pinto, o 'hacker' que terá acedido ilegalmente aos e-mails do Benfica, foi detido na Hungria, disse hoje à agência Lusa fonte policial.

A Polícia Judiciária (PJ), em comunicado, anunciou que, "na sequência de diligências cumpridas em sede de cooperação internacional em país comunitário, foi concretizada a detenção de um cidadão nacional de 30 anos de idade, sobre quem impendia Mandado de Detenção Europeu".

Esta detenção, de acordo com o mesmo documento, foi feita no âmbito de inquérito dirigido pelo Ministério Público, com investigação realizada pela PJ.