Actualidade

Angola arrecadou quase 10.000 milhões de euros em receitas fiscais com a exportação de petróleo em 2018, ficando aquém da meta traçada pelo Governo no Orçamento Geral do Estado (OGE).

A informação resulta de uma análise feita hoje pela agência Lusa ao histórico dos 12 meses dos relatórios do Ministério das Finanças de Angola sobre as receitas com a venda de petróleo.

De acordo com estes dados, Angola exportou em todo o ano de 2018 um total de 536.836.904 barris de crude, a uma média de 70,34 dólares por cada barril, contra uma previsão, inscrita no OGE, de 620 milhões de barris e uma estimativa de 50 dólares cada.