Os Estados-membros da União Europeia (UE) deram hoje aval à adoção de medidas definitivas para salvaguarda das importações de aço, que devem entrar em vigor em fevereiro, visando preservar "fluxos comerciais tradicionais" perante as ameaças dos Estados Unidos.

Em comunicado, a Comissão Europeia congratula-se com o "apoio hoje recebido pelos Estados-membros à sua intenção de impor medidas de salvaguarda definitivas sobre as importações de aço".

De acordo com o executivo comunitário, "estas medidas destinam-se a proteger os produtores siderúrgicos europeus na sequência do desvio do comércio de aço para o mercado da UE de outros produtores de todo o mundo, após as medidas unilaterais dos EUA que restringem as importações de aço para o mercado americano".