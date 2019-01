Inquérito/Energia

O ex-presidente do Conselho Geral e de Supervisão (CGS) da EDP, Eduardo Catroga, rejeitou hoje no parlamento o "mito das rendas excessivas", que, defendeu, não ter "qualquer fundamento técnico ou jurídico".

Em audição na comissão parlamentar de inquérito ao pagamento de rendas excessivas aos produtores de eletricidade, Eduardo Catroga começou por dizer que "seria mais correto [a audição] chamar-se 'alegadas rendas excessivas'", considerando um mito, "sem qualquer fundamento técnico ou jurídico".

Na intervenção inicial, o antigo ministro das Finanças explicou as funções desempenhadas na EDP, onde entrou em 2006, por convite do maior acionista da elétrica à época, o Estado (com 26% do capital) por convite do então ministro da Economia, Manuel Pinho.