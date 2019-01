Actualidade

O designer português marcou presença na Semana da Moda em Paris com a sua coleção "maybe we'll be together again", deixando uma mensagem de esperança e um alerta contra todos os muros através das suas roupas.

Foi numa atmosfera de desconstrução, com blocos de cimento, chapa de automóveis e palavras de ordem nas paredes, que o designer Hugo Costa apresentou esta quarta-feira a sua coleção Outono/Inverno na capital francesa. Inspirada na construção e na queda do Muro de Berlim, com esta coleção - que apesar de ser apresentada na semana da moda masculina, pode ser usada por homens e mulheres -, o português pretende fazer uma chamada de atenção.

"Quis fazer uma metáfora com os muros que as pessoas constroem, chamando a atenção para o crescimento da extrema-direita e de movimentos radicais e, nesse sentido, esta coleção tem uma mensagem política que faz sentido, porque estamos a entrar num novo ciclo de construção de muros", afirmou Hugo Costa em declarações à Lusa.