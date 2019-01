PSD

O líder parlamentar do PSD, Fernando Negrão, confirmou hoje que irá à reunião do Conselho Nacional do partido, no Porto, mas apenas depois de terminar o plenário na Assembleia da República.

"Irei obviamente à reunião do Conselho Nacional. Estarei na sessão plenária enquanto decorrer, logo que termine deslocar-me-ei ao Conselho Nacional", afirmou, questionado pelos jornalistas no parlamento, no final da sessão plenária de hoje.

O plenário na quinta-feira começa às 15:00 (e não deverá estender-se por muito mais de duas horas), precisamente com um projeto de resolução do PSD que recomenda ao Governo a implementação de um plano de contingência para o 'Brexit', e o Conselho Nacional arranca às 17:00, no Porto.