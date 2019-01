Actualidade

Dois golos no espaço de dois minutos permitiram hoje ao Sporting vencer em casa do Feirense por 2-0 e marcar encontro com o Benfica nas meias-finais da Taça de Portugal em futebol.

O triunfo da equipa 'leonina' começou a desenhar-se aos 64 minutos, por intermédio de Wendel, tendo Bruno Fernandes, apenas dois minutos depois (66), ampliado a contagem e praticamente sentenciado o vencedor deste embate dos quarttos de final, disputado em Santa Maria da Feira.

Nas meias-finais, o Sporting vai defrontar o Benfica, que na terça-feira venceu em Guimarães o Vitória por 1-0, enquanto a outra meia-final vai ser disputada entre FC Porto e Sporting de Braga, que, igualmente na terça-feira, eliminaram Leixões, a única equipa da II Liga ainda em prova, e Desportivo das Aves, detentor do troféu, respetivamente.