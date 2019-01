Actualidade

O Alto-Comissário para a Paz da Colômbia, Miguel Ceballos, pediu aos guerrilheiros do Exército de Libertação Nacional (ELN) que tomem uma "decisão ética e política urgente" sobre a deposição de armas para a retomada de negociações com o Governo.

"O ELN deve tomar uma decisão ética e política urgente. O grupo tem que definir se realmente quer depor as armas e se deseja que as transformações sociais na Colômbia aconteçam sem violência", advertiu Ceballos, na quarta-feira.

O Exército de Libertaçao Nacional é considerado o último grupo rebelde do país, depois do desarmamento das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (FARC), transformadas em partido político na sequência do histórico acordo de paz assinado no final de 2016.