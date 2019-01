Actualidade

O Governo norte-americano quer ampliar o alcance e a sofisticação da rede de defesa antimísseis perante os avanços de países como a Coreia do Norte e o Irão, noticiou na quarta-feira o Washington Post.

De acordo com o jornal, o Presidente Donald Trump vai apresentar hoje a nova estratégia do Pentágono, naquele que poderá ser a primeira atualização em nove anos na defesa antimísseis do país.

Os avanços da Coreia do Norte e do Irão na produção de mísseis balísticos e a inovação da Rússia e da China, no fabrico de mísseis de curto alcance e veículos aéreos hipersónicos, são as razões apontadas pelo Washington Post para a atualização da estratégia norte-americana.