Actualidade

Um grupo de trabalhadoras domésticas visitou na quarta-feira o Capitólio norte-americano para se reunir com vários congressistas e avançar para a criação da primeira Carta dos Direitos dos Trabalhadores Domésticos nos Estados Unidos.

Poucas semanas após a formação do novo Congresso, a Aliança Nacional dos Trabalhadores Domésticos (NDWA, na sigla inglesa) foi a Washington exigir direitos a nível nacional para este grupo com mais de dois milhões de pessoas, na grande maioria mulheres.

A senadora californiana do partido democrata Kamala Harris e a deputada Pramila Jayapal, da câmara baixa do Congresso, acompanharam as trabalhadoras e prometeram trabalhar para aprovar um projeto de lei que salvaguarde os seus direitos.