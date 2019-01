Actualidade

Um pequeno vulcão entrou hoje em erupção na ilha de Kuchinoerabu, no sul do Japão, projetando pedaços de rocha e cinzas no ar, mas sem causar danos ou ferimentos, indicaram as autoridades nipónicas.

De acordo com a Agência de Meteorologia do Japão, a erupção do vulcão Shindake não chegou a nenhuma área residencial.

Nenhum dano grave ou ferimento foi até ao momento relatado pelas autoridades.