Actualidade

As receitas geradas pelo jogo VIP em 2018 cresceram 9,3%, para 166,097 mil milhões de patacas (18,029 mil milhões de euros), contribuindo com mais de metade do total arrecadado pelos casinos de Macau.

De acordo com dados publicados na quarta-feira na página da Direção de Inspeção e Coordenação de Jogos (DICJ), as receitas do jogo VIP (angariadas nas salas de grandes apostas) registaram um aumento de 15,424 mil milhões de patacas (1,674 mil milhões de patacas), em relação a 2017, cujo valor das grandes apostas tinha sido de 150,673 mil milhões de patacas.

Em termos relativos, o jogo VIP contribuiu com 54,8% do total arrecadado pelos casinos de Macau ao longo do ano passado, uma percentagem inferior à registada em 2017 (56,69%).