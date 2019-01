Actualidade

A Jerónimo Martins e a Sonae SGPS voltaram a subir no 'ranking' (avaliação) global do retalho da Deloitte em 2018, em comparação com o ano anterior, ocupando agora, respetivamente, a 55.ª e a 156.ª posição, foi hoje anunciado.

De acordo com o estudo 'Global Powers of Retailing 2019', que engloba 250 empresas a nível mundial, a Jerónimo Martins é hoje o 55.º maior retalhista, avançando uma posição em comparação com o ano anterior.

Em dez anos, a dona do Pingo Doce subiu mais de 60 posições, tendo, em 2017, o ano sido marcado por "um forte desempenho operacional", com todas "as geografias e insígnias a reforçarem as suas posições de mercado (Portugal, Polónia e Colômbia)".