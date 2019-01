Direitos humanos

A impunidade, as detenções arbitrárias e as ameaças à liberdade de expressão foram as principais violações de direitos humanos em Moçambique em 2018, denunciou hoje a Human Rights Watch (HRW).

No seu relatório anual, a organização de defesa dos direitos humanos considera que apesar de o Governo moçambicano ter assumido o compromisso de lutar contra a violação dos direitos humanos, os autores destes crimes não têm sido responsabilizados, principalmente em zonas de conflitos.

De acordo com a HRW, na província de Cabo Delgado, onde grupos armados desconhecidos têm estado desde outubro de 2017 a protagonizar ataques armados a aldeias recônditas da província, as Forças de Defesa e Segurança são implicadas em vários casos de violação de direitos humanos, no âmbito das suas ações para combater estes grupos.